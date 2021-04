João Luiz desabafa com Thaís sobre reação de brothers ao Jogo da Discórdia: ‘Me irrita um pouco’ | casa BBB

“Tem uma coisa que às vezes me irrita um pouco, é da gente sempre ter que ficar justificando as coisas que a gente faz, sabe? Sendo que poderiam ser coisas que as pessoas entenderiam na hora. Eu entendi na hora. Talvez ele não tenha entendido, mas assim, isso é meu. E não é uma irritação com ele. É geral. Mas fica tranquila, não deixa isso ficar te deixando mal não, porque vai ser bem pior. Ainda mais que você tem uns dias aí ainda, viu?”.