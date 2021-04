João Luiz desabafa sobre sister no BBB21: ‘É ruim você ouvir que está fazendo mal para uma pessoa’ | casa BBB

E segue falando: “Mas é ruim você ouvir que está fazendo mal para uma pessoa. Mas se estou fazendo mal para uma pessoa e para ela ficar melhor é melhor ela se afastar de mim, tudo bem, não posso fazer nada. Mas também não vou me privar de nada do que eu vivi aqui dentro, nem do que eu estou vivendo. Então se eu estiver em um ambiente e ela estiver no mesmo ambiente, eu não vou sair, eu sinto muito, entendeu?” O professor continua desabafando: “Se você escuta que você faz mal para a pessoa, como eu vou tentar uma aproximação a partir de agora? Se eu faço mal para uma pessoa eu não vou me aproximar. Se a gente for ter alguma aproximação tem que partir dela, porque aí é ela que vai se sentir confortável. Agora eu não vou fazer isso”.