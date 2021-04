João Luiz diz que fala racista de Rodolffo no BBB21 ‘machuca mais que murro’ · .

João Luiz Pedrosa voltou a demonstrar insatisfação com o comentário preconceituoso de Rodolffo Matthaus sobre seu cabelo no BBB21. “Quando me pego falando alguma coisa [errada], já me corrijo na hora. É esse movimento que a gente tem que fazer na nossa cabeça, porque a nossa fala machuca muito mais, às vezes, do que um murro, tá ligado?”, disse o professor de geografia a Gilberto Nogueira nesta segunda (5).

“Naquele momento eu poderia ter falado. E é um ponto muito específico para mim. Eu não consegui falar nada. Só consegui falar: ‘Pô, é diferente…’. Mas por que? Porque eu não imaginava que isso ia acontecer. Só que fui um bobo, um otário, porque é óbvio que isso ia acontecer. Acontece todo dia do lado de fora, por que aqui não ia acontecer?”, continuou João.

No último sábado (3), Rodolffo comparou o cabelo de João Luiz com o da peruca do monstro de homem das cavernas vestida por ele e Caio Afiune: “Quase igual ao [cabelo] do João”. A brincadeira foi apontada como sendo racista, e a própria equipe do sertanejo se pronunciou.

“Pedimos desculpas em nome do Rodolffo pelo comentário. Sabemos que não foi dito na maldade, mas que isso acaba sim ferindo a alguns. Como o Rodolffo mesmo já falou diversas vezes lá dentro, ele pede pra ser avisado quando falar algo que não é legal ser dito. Isso não ocorre lá dentro, ele nunca fica sabendo que magoou alguém”, constou no perfil do cantor.

Juliette Freire também fez comentários no mesmo sentido: “É, esse cabelo é um blackpower”. “Não é, é diferente”, respondeu João na ocasião. A paraibana tentou consertar: “Não é um black power, mas se tivesse curto, bem feitinho e aparado…”.

Posteriormente, João Luiz chorou ao falar sobre a situação para Camilla de Lucas: “Ele estava fantasiado de homem das cavernas e associou uma peruca de homem das cavernas ao meu cabelo. Isso foi muito chato. Ele falou: ‘Ah, o meu cabelo está igual ao do João”. O fato também foi citado pelo professor para votar no sertanejo durante a formação do paredão de domingo (4) no confessionário.

Ainda na conversa com Gil, o mineiro desabafou: “Talvez ele [Rodolffo] nem saiba que ele falou isso, entendeu? Esse é o ponto. Eu não quero ter obrigação de ter que ficar falando toda hora que isso é errado. Não quero estar nesse lugar de sentar com a pessoa, conversar, e falar: ‘Olha, o que você falou não é legal por causa disso e disso. Que saco, velho! É um saco!”.

