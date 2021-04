João Luiz diz que Rodolffo ‘não é ruim’, mas afirma que cantor cometeu erro

Eliminado do ”Big Brother Brasil 21” na última quinta-feira, João Luiz bateu um longo papo com Ana Maria Braga no ”Mais você” desta sexta-feira e, claro, falou sobre seu embate com Rodolffo, que comparou o cabelo do mineiro à peruca de uma fantasia de homem das cavernas. Ao ser confrontado por João no jogo da discórdia, o sertanejo justificou que não teve a intenção de magoar o professor.