João Luiz explica plaquinha de ‘Não Ganha’ para Pocah no Jogo da Discórdia do BBB21 | casa BBB

O professor de Geografia, então, explica: “As pessoas não conseguiram entender. O que te mantém no jogo são as alianças, e as pessoas na qual você se conecta aqui dentro. Isso não significa que se você não tiver aliança, você não vai sobreviver aqui dentro. Porém, eu particularmente acredito que se você consegue manter suas relações mais firmes, por um longo tempo dentro do jogo, te faz sobreviver. E qual é o risco da eliminação? O Paredão. Então se você não consegue manter suas alianças aqui dentro, corre o risco de ir mais vezes ao Paredão”.