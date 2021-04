João Luiz fala para Rodolffo: ‘Não quero que você entenda que estou indo só em cima de você’ | casa BBB

João Luiz fala que talvez as pessoas não queiram chegar até o cantor, e ele pergunta qual seria o motivo. “Aí é particular de cada um, cada um vai ter o seu motivo para não chegar até você. Mas eu tento muito me aproximar, não sei se você consegue perceber isso. Mas eu, às vezes, também preciso do meu tempo. Eu não quero que você entenda que estou indo só em cima de você, porque eu não estou, não”, explica João Luiz, que escuta de Rodolffo: “ Se eu te fizer alguma coisa que você fique chateado, me fala. Eu quero melhorar, entendeu?”.