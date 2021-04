João Luiz vence a 11ª prova do anjo do BBB 21 e coloca Arthur e Pocah no “castigo do monstro”

Em sua 11ª semana, e com 10 pessoas na casa, o Big Brother Brasil conheceu o seu mais novo anjo nesta sexta-feira (9). João Luiz venceu a prova que, assim como a do líder, envolveu duelos no formato mata-mata entre os participantes. Patrocinada pela Seara, a disputa envolvia achar lasanhas nas diferentes geladeiras que estavam presentes no espaço.









No que pode se chamar de “quartas de final” da prova, Thaís e Juliette foram as primeiras a competir. Quem levou a melhor foi a cirurgiã-dentista. Depois, Viih Tube se classificou diante de Fiuk, João Luiz superou Gilberto e, por último, Arthur saiu vitorioso em disputa com Pocah.

Nas semifinais, os duelos foram Thaís x Viih Tube e João Luiz x Arthur. No primeiro, a youtuber levou a melhor e classificou-se para a decisão. No outro, o professor de geografia bateu o crossfiteiro. Na disputa final, que valia o anjo da semana, João Luiz venceu Viih Tube.

É a primeira vez que ele vence essa prova no BBB 21, uma vez que já havia tido uma liderança na quinta semana. Na hora mais temida, a do castigo do monstro, os escolhidos foram Arthur e Pocah. Eles terão que estar vestidos de samambaia e se revezar em uma plataforma posicionada na área externa da casa.

O crossfiteiro, que estava no VIP do líder Caio, foi transferido para a Xepa. Lembrando que, no paredão desta semana, já está Fiuk, em decorrência da prova do líder. Também irão ao paredão o indicado de Caio, e os dois mais votados da casa, havendo prova bate-volta na noite do próximo domingo (11).