João Luiz vence a Prova do Anjo; saiba quem foi para o castigo do monstro · .

João Luiz Pedrosa ganhou a prova de habilidade e agilidade nesta sexta-feira (9) e é o novo anjo do Big Brother Brasil 21. Ele superou Viih Tube na final para ser coroado com o colar pela primeira vez. O professor mandou para o castigo do monstro Arthur Picoli e Pocah. Os dois perderam 300 estalecas, e o instrutor de crossfit saiu do VIP para ir à Xepa.

A prova de mata-mata exigia habilidade, agilidade e provocava tontura. Na disputa, havia geladeiras com vários tipos de lasanhas. Primeiro, os participantes tinham que ficar girando em uma plataforma de pé apoiados em um mastro durante alguns minutos. Tiago Leifert avisou que, se os brothers ficassem “comportadinhos”, girariam durante um período menor. Se fizessem “gracinha”, o tempo na plataforma seria estendido. Depois, quando escutassem o sinal sonoro, eles tinham de sair da posição e ir procurar o sabor de lasanha que seria mostrada no telão. O brother devia pegar a embalagem certa e acionar o botão. Quem apertasse primeiro com a lasanha correta na mão passava para a próxima fase. Na etapa inicial, Thaís eliminou Juliette; Viih Tube superou Fiuk na sequência; João Luiz venceu Gilberto, e Arthur levou a melhor sobre Pocah. Nas semifinais, o nível de dificuldade foi maior, visto que os participantes tiveram que inclinar o corpo e encostar a cabeça nas mãos, que estavam posicionadas no mastro. Viih Tube passou com facilidade por Thaís Braz. Já Arthur apertou o botão primeiro, mas pegou a lasanha errada diante de João Luiz, que escolheu o sabor certo, de presunto e queijo, e avançou na disputa. Na final, o professor de Geografia foi mais rápido que a youtuber e ganhou o anjo pela primeira vez. Castigo do Monstro O castigo do monstro exige que Arthur e Pocah fiquem o tempo todo vestidos como samambaia. Eles deverão se revezar para exibir as suas folhas no vaso que está no gramado e que nunca poderá ficar vazio. Confira abaixo trechos da prova: JOÃO LUIZ É O NOVO ANJO!!! #BBB21pic.twitter.com/aFyHUa5sGP

— João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 9, 2021

Fonte: . / UOL