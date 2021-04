João Martins vê desempenho positivo do Palmeiras e destaca atuação dos atletas da base

Neste domingo, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Mirassol, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, e se complicou no Estadual. A derrota, no entanto, não foi justa na visão de João Martins. Segundo o auxiliar de Abel Ferreira, o Verdão teve boas chances para vencer, mas pecou na pontaria.

“Foi um jogo equilibrado, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Criamos boas chances. O desempenho geral foi positivo, mas o futebol é feito de eficácia e de gols marcados. Tivemos mais que oportunidades para ganhar o jogo”, disse em coletiva.

E apesar do resultado ruim, o português acredita que há fatores positivos para se tirar da partida, como o desempenho dos garotos das categorias de base. Ao todo, 12 Crias da Academia foram a campo no embate desta noite.

“A personalidade dos meninos (sai de positivo). Viu-se boas ações, boas jogadas. Agora é tentar que eles evoluam. Eles vão continuar conosco, vão continuar jogando, vamos continuar apostando neles, não pensamos em alterar a nossa estratégia. Vamos evoluí-los a cada dia, trabalhar nos limites e usar todos os jogos para ganhar”, analisou.

“Vimos que os muitos dos garotos que jogaram hoje tiveram uma boa personalidade, atrevidos, querendo aprender, querendo jogar bem, ganhar…O nervosismo faz parte do jogo. O jogo tem momentos bons, outros melhores, mas, desde o primeiro minuto até o último, notou-se que a equipe queria o melhor resultado possível e é isso que exigimos a todos os jogadores”, completou.

Com o resultado, o Alviverde viu a sua situação no Estadual ficar complicada. O clube está na terceira colocação do Grupo C, com 12 pontos, cinco a menos que o Novorizontino, segundo colocado. O líder é o Bragantino, que tem 21.

O Palmeiras volta a campo agora na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Independiente del Valle, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.