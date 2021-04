João Paulo é liberado pelo Santos e será desfalque contra o Novorizontino

O João Paulo pediu dispensa da partida contra o Novorizontino, que acontece nesta sexta-feira, às 22h10, pelo Campeonato Paulista. O goleiro foi liberado pelo Santos e viajará à cidade de Dourados para resolver problemas particulares.

Dessa forma, Ariel Holan terá John e João Paulo à disposição para escalar na meta do Peixe no jogo válido pela sétima rodada do Paulistão. A tendência é que John inicie a partida como titular.

Desde que chegou ao Santos, Holan definiu João Paulo como o dono da posição no gol, porém vem promovendo um rodízio. John já foi utilizado em quatro partidas, enquanto Vladimir foi escalado em três.