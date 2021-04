João Paulo ‘ignora’ oferta do Ajax (HOL) para fazer história no Santos: “Deixei claro para o meu empresário”

O goleiro João Paulo briga pela titularidade do Santos neste início de temporada. Após ganhar espaço de vez entre os profissionais na última temporada, quando disputou 33 jogos, o arqueiro, de 25 anos, sonha em se firmar novamente no clube. Disputando posição com John Victor e Vladimir, o camisa 34 não pensa em deixar o Peixe.









Recentemente, João Paulo foi procurado pelo Ajax, da Holanda, que demonstrou interesse em sua contratação. Apesar de os holandes não terem realizado uma proposta oficial à diretoria do Santos, o goleiro não quis nem ao menos ouvir a oferta. O sonho de ser campeão e fazer história no Alvinegro Praiano pesou na balança.

“Eu deixei claro para o meu empresário que eu só estava pensando no Santos e isso já falei para todos. Não penso em sair agora, quero fazer história no Santos, me tornar um ídolo e ser campeão. Meu momento aqui é só no Santos e só penso nisso. Quero conquistar títulos aqui“, afirmou, em entrevista ao canal “Aqui se Fala de Santos”.

João Paulo: quer fazer história no Peixe (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



Torcedor do clube, ele também revelou suas inspirações na carreira. “Sempre fui santista e nunca neguei isso para ninguém. Quando comecei a brincar no gol, era o Fábio Costa, o goleiro do Santos. Os goleiros nos quais eu mais me inspirei foram Fábio Costa, Iker Casillas e Rafael Cabral”, completou.

Revelado nas categorias de base do Peixe, João Paulo iniciou 2020 como terceira opção, mas se aproveitou da saída de Everson e da lesão de Vladimir para ganhar espaço no time titular. Com contrato válido até agosto de 2025, o goleiro soma 38 partidas pelo Santos. Na atual temporada, cada alternativa para posição soma duas atuações.