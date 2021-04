Joel pega pesado em resenha no YT e nem Luisão é esquecido em reprovação do Vasco em 2021: “Coisa mais feia que eu já vi”; torcida se revolta

Treinador lendário do Rio de Janeiro, com passagens por Fluminense, Botafogo e Flamengo, Joel Santana não fez rodeios e detonou a postura do Vasco. A diretoria, como todos sabem, optou pela contratação de Marcelo Cabo, que deixou oficialmente o Atlético-GO após conquistar o bi do Campeonato Goiano ao derrotar o Goianésia, nos pênaltis. O novo comandante assinou contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2021.









Joel concedeu entrevista à reportagem do canal ‘Sapiando’, no YouTube, e não poupou críticas: “Olha, o time do Vasco é ridículo. O time do Botafogo é nostalgia. Fluminense acertou o time porque tem o Fred, que é goleador, é porque tem o Nenê, que é um jogador cabeça. O Flamengo tá em outra situação, é outro patamar. O time do Vasco é a coisa mais feia que eu já vi. Essa semana eu fui no Vasco pra falar com o presidente”, frisou o ex-técnico.

“Eu quero falar porque eu ajudei a fazer a história desse clube. Eu ajudei”. Luisão, que estava entre os entrevistadores, cortou o treinador e ponderou: “Nós fizemos né papai”. “É, você também. Nós fizemos a história desse clube, então podemos falar. O time do Vasco é ridículo. Eu conheço o Vasco desde garoto. Já foi um clube mais de família. Pô, o Vasco hoje (…) tenho até medo de ficar falando”, finalizou Joel.

• O último Carioca que contou com a presença de Joel foi o de 2017, quando ele comandou o Boavista. Foi no mesmo ano que ele realizou seu último trabalho como técnico: no Black Gold Oil, da quinta divisão dos Estados Unidos.

• Aos 72 anos e sem clube, Joel Santana afirma que não está aposentado.