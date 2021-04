Joel Santana ironiza o Vasco e revolta a torcida: “Achou que ganhou a Copa do Mundo”

A eliminação no Campeonato Carioca fez com que a diretoria do Vasco acelerasse o planejamento visando o início do Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida cruz-maltina gostaria que o clube contratasse mais reforços, principalmente para ter um elenco melhor e mais cascudo para não sofrer no decorrer da temporada.









Nos últimos dias, Dedé tem sido cogitado para retornar ao clube carioca. No entanto, os cartolas garantem que não há, pelo menos nesse momento, nada de concreto. O defensor está no Rio de Janeiro se recuperando de uma grave lesão e seus representantes estão abertos para ouvir propostas de times interessados em seu futebol.

Outra questão que vem chamando atenção da torcida vascaína é a declaração de Joel Santana. O ex-treinador do Vascão criticou o time e ironizou a vitória em cima do Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Papai Joel disse que depois disse, o Cruz-Maltino “voltou ao normal”.

“O Vasco tem muitos problemas, principalmente da defesa. Conseguir vencer o Flamengo e achou que ganhou a Copa do Mundo. Jogou bem naquele jogo, mas voltou a jogar mal e por pouco não perdeu”, afirmou durante seu canal do YouTube no “Podcast do Papai”.

Os torcedores do Gigante da Colina não gostaram nenhum pouco desse posicionamento do ex-treinador e rebateram nas redes sociais. A vitória contra o maior rival foi considerada importante por toda a circunstância do jogo, algo natural que acontece após um grande tabu sem vencer o Rubro-Negro.