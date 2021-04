Joelma diz que comprou arma de choque para se proteger de Ximbinha

Joelma falou mais uma vez sobre seu conturbado casamento com Ximbinha. Em entrevista ao canal de Sabrina Sato, no YouTube, a cantora revelou que precisou comprar uma arma de choque para se proteger do então marido.

“Logo no início (do casamento), eu lembro que comprei uma arma de choque. Ele quase me jogou lá de cima. Ele tinha problemas sérios e eu andava com ela na minha bolsa. Quando me separei dele, ele veio tentar me agredir novamente. Meu filho se meteu e não deixou”, afirmou.