Joelma revela a gota d’água para se separar de Ximbinha e diz: ‘Melhor coisa que fiz’

Joelma revelou que a gota d’água para se separar de Ximbinha foi quando a relação conflituosa dos dois começou a afetar os filhos. De acordo com a cantora, as brigas já aconteciam há muito tempo, mas até então ela suportava por causa do trabalho.

“Não deixar acontecer, tem que lutar muito… Aconteceu no início comigo. Bem no início e no final do meu relacionamento. Mas quando começou a afetar os meus filhos, eu decidi que isso não podia mais acontecer. Acho que nosso casamento durou muito ainda, porque a gente trabalhava demais. E o trabalho era o meu refúgio. Eu aguentava, porque ali eu me refazia, me renovava, me reiventava. E isso me segurou muito na relação”, contou à revista Quem.