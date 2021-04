Jogador de 39 anos é dispensado pelo Resende e enaltece Cartolouco: ‘Agradeço por tudo o que fez por nós’

Na reta final de sua websérie mostrando os bastidores do futebol, o “atacante” do Resende Cartolouco viveu uma situação dura no último episódio lançado, nesta sexta-feira. Antes mesmo do fim do Carioca e da partida contra o Vasco, onde o jornalista pode estrear coma camisa 18, alguns atletas foram dispensados do clube. Dois deles agradeceram a participação do comunicador no ambiente da equipe.

+ Rodada decisiva: Veja a tabela de classificação da Taça Guanabara

Aos 39 anos, Nunes foi um dos jogadores que mais esteve junto de Cartolouco nos vídeos, sempre orientando e auxiliando o jornalista na vida como atleta. Experiente, o atacante tem passagens por Coritiba, Vasco, Sport, entre outros.

– Quero agradecer por tudo o que você fez, cara. Pelo o que você fez pela gente, pela sua alegria. Espero que a nossa amizade continue. (…) Valeu, bola para frente – contou ele em vídeo lançado no YouTube.

Outro colega de elenco dispensado, o zagueiro Dão, deixou uma lembrança para Cartolouco: as caneleiras que o defensor usou no resende viraram recordação para o jornalista, que seguirá no clube. Lucas disse que usaria elas contra o Vasco.

– E vai fazer gol com elas – completou o zagueiro, agora sem clube. Assista abaixo!

Ainda nas cenas da websérie, o diretor de futebol do clube Hugo Machado explica que alguns atletas não farão mais parte do plantel inscrito para o Estadual e terão seus contratos encerrados. Ao longo da temporada, Cartolouco divertiu os atletas e, segundo eles, trouxe uma visibilidade fora do comum.

VIDA COMO JOGADOR

– As pessoas não sabem bem quem eu sou e criam uma imagem de mim que, quem me conhece, sabe que é equivocada. Gosto de brincadeira, tenho um jeito “maluco”, mas sou um cara muito trabalhador. Sempre me esforcei muito e ralei demais para chegar onde cheguei. Não sou só um cara que “faz m…”, mas carrego esse estigma comigo. Não sou só isso. Trabalho muito, fiz algo inovador, e os jogadores reconheceram que estou tentando fazer uma coisa diferente, mostrando a realidade deles de forma natural – comentou ele ao Uol.

O projeto da websérie começou junto do Carioca, em março. Também pela Taça Guanabara, Carotlouco chegou a ser relacionado para entrar em campo contra o Flamengo, no Maracanã. O “jogador” acabou sendo cortado horas antes do jogo. Vale Lembrar que Lucas está gravando seus passos como atleta e pode jogar apenas com o aval do treinador.