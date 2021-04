jogador envolvido em expulsão revela conversa no túnel e dispara

Tiago Djaló, defensor que foi expulso junto com Neymar nos minutos finais da partida entre Paris Saint-Germain e Lille, falou sobre o ocorrido. O jogador de 20 anos usou palavras duras contra o craque brasileiro, falando por exemplo que Neymar precisa “ter mais respeito”.

“Respeito todo mundo, independentemente de ser o Neymar ou outro jogador qualquer. Mas acho que os outros também devem respeitar. Devemos respeitar um ao outro, somos colegas de profissão, e é isso que falta ao Neymar, um pouco mais de respeito. Neymar tem que ter mais respeito”, disse Djaló ao jornal português A Bola.

O defensor do Lille ainda detalhou como ocorreu o lance com o brasileiro e a discussão entre ambos no túnel que leva aos vestiários.

“Não fiz nada. Depois daquela falta, o árbitro apitou e ele acabou me agredindo. Caí no chão. Ele tentou tirar a bola e deu com a mão no meu queixo. E depois fui expulso sem saber o motivo. No túnel ele disse algumas coisas de que não gostei, ainda me atirou com adesivo à cara, e pronto. O que é que ele disse? Já nem sei, mas não foi nada de bom”, lamentou Djaló.

No lance da expulsão, Djaló pegou com as mãos uma bola que saiu pela lateral e pertencia ao PSG. Neymar foi tentar retomá-la e empurrou o português, que caiu no chão. O árbitro, então, mostrou o 2º amarelo ao camisa 10 e o expulsou da partida.

A confusão ocorreu nos minutos finais da derrota do PSG para o Lille por 1 a 0, nesse último sábado, em jogo válido pelo Campeonato Francês. O conflito será analisado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França na próxima quarta-feira.