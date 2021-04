Jogadores do Flamengo voltam ao trabalho nesta quinta

Após trabalhar sem folgas desde que retornou da Argentina na semana passada, os jogadores do Flamengo ganharam um dia de descanso. Depois da vitória sobre o Unión La Calera, pela segunda rodada da Libertadores, o elenco foi liberado. A reapresentação no Ninho do Urubu será nesta quinta-feira à tarde.

O Rubro-Negro tem dois compromissos importantes pela frente. No sábado à noite visitará o Volta Redonda para o jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Na terça-feira, estará em Quito, no Equador, para o duelo contra a LDU, na partida que vale a liderança do grupo G da competição continental.

O técnico Rogério Ceni declarou em sua coletiva no Maracanã na noite desta terça, que manterá o rodízio de atletas no time.

“Jogamos sempre com o melhor Flamengo possível, buscando as vitórias e seguindo o planejamento do começo do ano, quando começamos o Carioca quase que com um time Sub-20. Usamos o time completo em três, quatro jogos…”, afirmou Ceni.

“Sabemos o quanto é importante ser campeão carioca, ser campeão pelo Flamengo, e vamos rodar o elenco, usar todos os jogadores. Vai depender da avaliação que vamos fazer na reapresentação. Faremos avaliação visando o jogo da altitude contra a LDU”, completou.

Enquanto o grupo ganhou folga, o zagueiro Rodrigo Caio esteve no CT para seguir o trabalho de recuperação de sua lesão. Existe a possibilidade dele estar à deposição neste sábado, mas o mais provável é que ele retorne ao time em Quito

Com um time alternativo, portanto, o Flamengo vai encarar o Voltaço à 21h05 deste sábado. Também com uma equipe mista, o Rubro-Negro bateu o mesmo Volta Redonda no último sábado, no Maracanã.