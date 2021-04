Jogadores e clubes do Campeonato Inglês anunciam boicote às redes sociais

Clubes e jogadores do Campeonato Inglês anunciaram nessa sexta-feira, às 11 horas (de Brasília), um boicote às redes sociais, como medida de protesto contra constantes ataques racistas que jogadores da competição vêm recebendo em seus perfis.

O boicote durará 81 horas e já contou com a adesão de jogadores como Richarlison, Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes e Harry Kane.

O brasileiro Richarlison falou em suas redes sobre o movimento. “Eu e toda Premier League estaremos ausentes das nossas redes sociais até a próxima terça, por todas as pessoas que sofrem abuso e discriminação online”, disse o jogador no Twitter.

Eu e toda a @premierleague estaremos ausentes das nossas redes sociais até a próxima terça, por todas as pessoas que sofrem abuso e discriminação online 🤫🤫🤫 — Richarlison Andrade (@richarlison97) April 30, 2021

O movimentado é liderado pela Federação Inglesa e inclui as ligas da primeira e da segunda divisão do país. A medida também visa pressionar as próprias redes para que tomem atitudes severas contra os agressores virtuais.

“Queremos que as empresas de mídia social façam mais para evitar o abuso discriminatório online. Portanto, estamos unindo forças com outras equipes e organizações para boicotar as mídias sociais até terça-feira, 4 de maio”, disse Kai Havertz, meia do Chelsea.