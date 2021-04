“Jogar até de lateral”; atacante se dispõe a mudar de posição para agradar Abel Ferreira no Palmeiras

O Palmeiras conseguiu uma importante vitória sobre o Defensa y Justicia na noite da última quarta-feira (7), pela Recopa. Decisivo para a vantagem do time na Argentina, um dos atacantes escalados por Abel Ferreira foi considerado um dos melhores jogadores na partida.









Em decorrência da ausência de Luiz Adriano, o português decidiu centralizar Rony, completando a linha ofensiva com Breno Lopes e Willian. No primeiro tempo, após receber de Willian, superou Meza e definiu com precisão diante de Unsain, como bom centroavante.

“Estou para ajudar a equipe da melhor maneira possível. Independentemente da função, entramos para dar o nosso melhor. Como o professor sempre fala, temos que fazer o nosso melhor, independentemente de qualquer coisa. Se ele me colocar para jogar até de lateral, vou procurar dar o meu melhor”, disse o camisa 11, aceitando atuar em outras posições.

Rony vem sendo importante ao Palmeiras – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Mesmo com essa “adaptação”, o treinador ainda deseja contar com pelo menos três opções para o setor. O Palmeiras chegou a fazer propostas para nomes como Rafael Santos Borré e Valentin Castellanos, mas vem encontrando dificuldades para contratar, o que pode dar novas chances a Rony na posição.

“O Rony é um jogador que pode fazer essa função, com características diferentes. Como ele disse, se precisar de lateral, está disponível. É desses jogadores que o Palmeiras precisa, que colocam os interesses coletivos acima dos individuais”, elogiou Abel Ferreira, conforme publicou a “Gazeta Esportiva”.