Jogo da Discórdia BBB21: Brothers indicam quem é o melhor jogador, quem é o pior e quem está jogando sujo | casa BBB

É noite de reunião de condomínio, de Jogo da Discórdia, de fogo no parquinho no BBB21! Nesta segunda-feira, 05/04, os brothers vão precisar apontar com flechas quem é o melhor jogador, quem é o pior jogador e quem está jogando sujo. Cada flecha tem uma cor: azul, vermelho e verde, respectivamente.