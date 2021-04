Jogo da Discórdia BBB21: em homenagem aos 80 anos de Roberto Carlos, brothers respondem perguntas inspiradas nas músicas do Rei | casa BBB

É Reta Final do BBB21, é segunda-feira, dia de Jogo da Discórdia e é aniversário de 80 anos do rei Roberto Carlos! E para misturar esses três pontos em uma boa reunião de condomínio, os brothers vão precisar interagir com versos inspirados nas letras do músico. Cada confinado recebe uma placa com os dizeres “Esse cara sou eu” para interagir com as letras adaptadas das canções do rei.