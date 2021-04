Jogos ao vivo de Haaland e Sampaoli no LANCE! neste fim de semana

O fim de semana de futebol no LANCE! reserva a possibilidade de acompanhar a sensação Haaland, artilheiro do Borussia Dortmund, e o Olympique de Marselha, em recuperação desde a chegada de Jorge Sampaoli.

Você, fã do futebol internacional, poderá acompanhar ao vivo jogos dos Campeonatos Alemão e Francês, pelo www.lancenet.com.br.

A cada fim de semana, dois jogos do One Football serão transmitidos também no LANCE!: um da Bundesliga, no sábado, e outro da Ligue 1, no domingo. Estas e outras partidas dos dois campeonatos são transmitidas também no aplicativo do One Football para todo o Brasil.

O primeiro a entrar em campo será o Borussia Dortmund diante do Eintracht Frankfurt, às 10h30 (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. O time de Haaland, às vésperas do confronto com o Manchester City pela Champions, ocupa o quinto lugar no torneio local, com 43 pontos. E logo à frente está o rival deste fim de semana, com 47.

No domingo, às 16h, o Olympique de Marselha recebe o Dijon, buscando se aproximar, na França, da zona de classificação para os torneios europeus. O time de Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, é o sexto colocado, com 45 pontos, e tem ótima oportunidade de somar mais uma vitória diante do lanterna da Ligue 1, com apenas 15.