Jogos atuais ganham capas retrô criadas por artista brasileiro

Quem viveu a era de ouro dos games nos anos 90 deve se lembrar que algumas capaz tinham um estilo de arte um tanto quanto diferente (e algumas sequer indicavam corretamente o que você encontraria no game). Para relembrar esses velhos tempos, o artista brasileiro conhecido como Ultimate Ink Trash decidiu criar algumas artes retrô para títulos atuais.

As capas que você confere nesta notícia foram publicadas em seu perfil no Instagram e trazem não apenas desenhos dignos dos anos 90, mas até mesmo descrições que seriam idênticas às que você encontraria nos games escolhidos por ele caso fossem lançados neste período. A de Fall Guys, por exemplo, menciona inclusive um acessório muito conhecido por permitir que mais de duas pessoas participassem da mesma partida.

“Aproveite esse jogo de verão convidando seus amigos para uma nova marca de olimpíadas da dor. Divirta-se arremessando seus amigos de plataformas, os empurrando de precipícios e os atropelando com uma empolgada multidão. Tem suporte para quatro jogadores (com Multitap)”, diz a descrição (em inglês).

“Os mongóis estão a caminho! Junto forças com seus amigos em uma tentativa de defender sua terra de uma invasão em grande escala das forças mongóis. As hordas estão cruzando o mar, e a Ilha de Tsushima é a única coisa que está em seu caminho. Lute até o último homem!”, explica a capa de Ghost of Tsushima.

Confira mais algumas das capas criadas pelo artista a seguir:

E aí, curtiu o trabalho? Qual é a sua favorita? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.