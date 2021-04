Johnson Controls anuncia 42 empregos para TODO BRASIL

A Johnson Controls anuncia vagas de emprego para TODO BRASIL, com inúmeros benefícios! Se você está em busca de uma chance no mercado, não pode ficar de fora dessa oportunidade! São mais de 40 vagas de emprego anunciadas para várias regiões do país! Veja como se inscrever e demais orientações!

São 42 oportunidades de emprego distribuídas para várias regiões do Brasil. As vagas de emprego estão abertas e contam com muitos benefícios disponíveis. Dentre eles, estão o plano de saúde médico e odontológico, com faixa salarial compatível com o mercado. Os cargos com vagas abertas são:

Oficial Civil de Serviços;

Consultor de Vendas;

Técnico de Sistemas I;

Oficial Civil;

Meio Oficial Eletricista;

Meio Oficial Elétrico;

Analista de Orçamento e Proposta;

Supervisor de Assistência Técnica de Campo;

Consultor de Vendas Externas;

Projetista de Sistemas IV;

Analista de indicadores;

Analista de Help Desk;

Vendedora Externa;

Gerente de Projetos PL;

Técnico de Instalações de Sistemas;

Atendente de Telemarketing.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site de inscrição, escolhendo a oportunidade disponível e cadastrando currículo. A Johnson Controls está anunciando oportunidades para complementar seu time de colaboradores. A empresa é uma multifuncional americana, atuante no setor de segurança eletrônica, automação predial, refrigeração, varejo, automotivas e outros.

Mantenha-se atualizado sobre vagas de emprego com o Notícias Concursos!