Joia do Nacional-URU faz Gabriel Neves virar passado no Inter; clube pode fechar a contratação de ao menos um volante

O Internacional vai estrear na Copa Libertadores da América nessa terça-feira (20), fora de casa, contra o Always Ready, na Bolívia. Um dos reforços estará em campo, já que Carlos Palacios está na delegação que viajou para o país vizinho, mas o outro nome garantido no mercado de transferências ainda não está regularizado: o atacante Taison.

O ídolo colorado deverá chegar durante essa semana em Porto Alegre e passará por todos os trâmites: apresentação, registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e treinamento com o grupo de jogadores para aí sim estar pronto para fazer a sua reestreia com a camisa do Internacional. Enquanto isso, Taison ficará na torcida assim como os milhares de colorados na partida a ser disputada na altitude.

Para o meio de campo, ainda em busca de um volante, o Colorado está perto de confirmar a contratação do meio-campista Santiago Cartagena, do Nacional do Uruguai. A informação é do jornalista Jorge Nicola. “Sim, estão negociando. Esta semana teremos mais informações”, disse o staff do jogador.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



A possível chegada de Cartagena ao Beira-Rio, seja para o time sub-20 ou para o profissional tem o dedo de Gustavo Grossi, coordenador das categorias de base. Isso deve inviabilizar a chegada do também volante Gabriel Neves, que atua também com a camisa do Nacional do Uruguai.