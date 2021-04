Joia do Santos pode superar Rodrygo e ser a maior venda da história do clube; propostas devem chegar em junho

O Santos vem priorizando a Libertadores nesse início de temporada. Holan cumpriu o principal objetivo que foi colocar o clube na fase de grupos da competição internacional. Por outro lado, o Peixão vem oscilando no Campeonato Paulista e precisa reagir se quiser sonhar com as fases decisivas do Estadual.









Fora de campo, o presidente Andrés Rueda tenta encontrar soluções para o lado financeiro do Alvinegro Praiano. O Santos passa por momentos difíceis e a alternativa mais viável para gerar receita é com vendas de jogadores. Assim, o mandatário não coloca nenhum atleta como inegociável no mercado, tendo em vista os problemas enfrentados na gestão.

Quem pode ‘salvar’ o Peixe na janela de transferências de junho é o garoto Ângelo, que vem crescendo de rendimento com Holan e já desperta interesse de gigantes europeus, como Real Madrid e Liverpool. Os merengues devem aproveitar a boa relação com o clube paulista por causa de Rodrygo para avançar nas tratativas no futuro.

Já os ingleses, monitoram a joia há muito tempo e deve investir pesado em sua contratação no meio do ano. Tranquilo e feliz no Alvinegro Praiano, a promessa não pretende forçar nenhum tipo de saída, apesar do desejo de jogar na Europa. A diretoria santista acredita que a cobiça vai aumentar a cada jogo do garoto e será inevitável vendê-lo em caso de boas ofertas.

A multa rescisória de Ângelo gira em torno de 100 milhões de euros (R$ 673 milhões na cotação atual). A joia tem contrato com o Peixão até dezembro de 2023 com opção bilateral de extensão de mais duas temporadas. Na imprensa europeia, fala-se em proposta a partir de 60 milhões de euros (R$ 404 milhões).

Confira as maiores vendas da história do Santos (em reais) – Cifras reveladas pelo portal Lancenet:

Rodrygo (Real Madrid) – R$ 193 milhões

Gabriel Barbosa (Internazionale) – R$ 100 milhões

Neymar (Barcelona) – R$ 72 milhões

Robinho (Real Madrid) – R$ 71 milhões

Thiago Maia (Lille) – R$ 51 milhões

Geuvânio (Tianjin Quanjian) – R$ 48 milhões

Lucas Veríssimo (Benfica) – R$ 41 milhões

Diego (Porto) – R$ 29 milhões

Danilo (Porto) – R$ 28,7 milhões

Alex (Chelsea) – R$ 25 milhões