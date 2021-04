Joia paraguaia troca EUA e Europa por dupla com Hulk no Galo: “Terei chance de crescer”; atacante vem para Sub-20, mas pode subir

Ao contrário do que aconteceu em 2020 sob comando de Jorge Sampaoli, o Atlético não trouxe uma “baciada” de reforços para a atual temporada. Rodrigo Caetano, diretor-executivo que assumiu o lugar de Alexandre Mattos, prega a política de austeridade financeira em meio à pandemia de Covid. O técnico Cuca ganhou 3 reforços pontuais ao término do Campeonato Brasileiro: o lateral Dodô, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk.









São reforços caros, especialmente Nacho, que custou em dólar vindo do River Plate. Hulk estava livre no mercado, mas o Galo precisou abrir o bolso para as luvas a serem diluídas em contrato, até porque o atacante tinha mercado na Europa. Na última quarta-feira (07), o clube está próximo de mais um reforço, mas agora para o time sub-20.

Trata-se do jovem Diego Acosta, de apenas 18 anos e titular da seleção paraguaia sub-20. Livre no mercado após deixar o Libertad, por onde atuou em 10 anos, o atacante foi uma aposta da diretoria atleticana, que vem apostando na formação do seu elenco da categoria.









Vale reforçar que o Galo é o atual campeão brasileiro da categoria e vem emprestando vários atletas que estouraram a idade em busca de rodagem. Em entrevista há pouco ao portal “Deporte Total”, do seu país, o atacante admitiu que escolheu o Atlético em meio a outras propostas. Ele assinará acordo válido por duas temporadas.

"Tuve sondeos de la MLS, Suiza pero opte por Brasil por que tendré la oportunidad de crecer en lo futbolistico, luego para ir a Europa".

Aos 18 anos, Acosta já é titular do Paraguai no sub-20 e sua fama é de um atleta muito promissor. Tanto que fontes de dentro do Atlético informam que, dependendo do desempenho no Sub-20, o atacante pode ser chamado por Cuca para compor o elenco profissional. Hoje, o Galo conta com Savarino, Hulk, Diego Tardelli, Vargas, Sasha, Marrony e Sávio para a posição.

Apesar do Atlético oficialmente negar a contratação de Acosta, os colegas da TNT Sports cravam a transferência e afirmam que um pré-contrato teria sido assinado entre as partes. No Instagram, o paraguaio republicou uma foto ao lado de Hulk na época em que o atual camisa 7 defendia o Zenit, da Rússia. Será que o brasileiro vai jogar ao lado de seu fã? Só o tempo dirá.