Jojo Todynho condena ataques à filha de Pocah: ‘vão para o inferno’

Jojo Todynho utilizou o Instagram para se pronunciar sobre os ataques racistas que a filha de Pocah tem sido alvo após a mãe discutir com Juliette no BBB 21. A cantora repudiou os comentários, e reforçou que é preciso separar a vida do jogo.

“Eu fiquei indignada. Muitos não gostavam do meu jogo, do jogo de outras pessoas. ‘A Fazenda’ acabou, o ‘BBB’ vai acabar e as vidas irão continuar. Da mesma forma que eu não gostei de algumas atitudes da Pocah, ela também pode não ter gostado de muitas atitudes minhas em ‘A Fazenda’. Tive a minha opinião, expressei, vida que segue. Agora, vocês envolverem uma criança que não tem nada a ver com o jogo, não tem noção nem discernimento do que está acontecendo por fanatismo? Tomem vergonha na cara de vocês. Não mexam com criança”, disparou.