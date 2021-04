Jojo Todynho vai à polícia denunciar extorsão de ex que pede R$ 50 mil por nude · .

Jojo Todynho denunciou que foi vítima de extorsão de um ex-affair que pediu R$ 50 mil para não publicar uma foto dela nua. A campeã de A Fazenda 12, da Record, não cedeu ao chantagista e registrou um boletim de ocorrência no sábado (3), no Rio de Janeiro.

A funkeira de 24 anos e o rapaz, um corretor de imóveis não identificado, tiveram um breve relacionamento e mantinham contato. A cantora decidiu encerrar tudo quando iniciou algo mais sério com o jogador de futebol Polidoro Júnior, relação que também já chegou ao fim.

O corretor não teria aceitado o fim do affair e iniciado a tentativa de chantagem. Segundo reportagem do A Hora da Venenosa, no Balanço Geral SP, o ex exigiu R$ 50 mil para não enviar fotos e vídeos íntimos da milionária para a imprensa.

Durante a tarde de ontem, a artista publicou uma série de Stories em seu Instagram sobre o que chamou de “golpe”. “Não sei o que as pessoas pensam da vida. Mamãe aqui ganhou R$ 1,5 milhão para mim. Entendeu? Mamãe aqui, antes de ganhar R$ 1,5 milhão, já tinha nome e dinheiro. Mamãe aqui não banca homem não, amor. Aqui é garganta boa e sentada diferente. Já dizia na minha música porque eu só pego bofe babado”, disse, sem citar nomes.

“Infelizmente, o golpe está aí. E, às vezes, a gente cai por quê? O negócio no meio-campo é bom para caralho. E a gente fica como? Mas isso aqui [dinheiro] ninguém tira. É só da mamãe, e mamãe rala muito. Isso aí não deu certo. Vida que segue, e contato é o que não falta (risos)”, continuou.

Na sequência, ela desabafou que ao mesmo tempo em que se diverte, também se estressa com o que lê na internet. “Parem de falar besteira. Parem de julgar as pessoas. Vim de Bangu, amor. Aqui ninguém engana a mamãe. Entendeu? Macho aqui não se cria. Ninguém tira essa marra aqui. Está para nascer [essa pessoa]”, alfinetou.

Nesta quinta-feira (8), Jojo explicou a denúncia de extorsão para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. “É uma foto que ele tinha minha e disse que iria postar, porque eu estou namorando. Eu disse pra ele que não tinha mais nada com ele e que ele quem guardou a foto”, iniciou.

“Ele falou que ia divulgar a foto só porque eu comecei a namorar. Dor de cotovelo, porque eu nunca assumi ele. Na verdade, a gente saía, não éramos namorados. Eu não sou obrigada a assumir ninguém. Sou uma mulher livre, ele tem que entender isso”, finalizou.

Ao ., a assessoria de imprensa de Jojo Todynho comunicou que a artista não falará “mais sobre esses assuntos”.

Confira reportagem do Balanço Geral:

Jojo Todynho diz ser extorquida e ameaçada por homem que estava conhecendo. Acompanhe todas as fofocas em https://t.co/EsiKDUNakY#AHoraDaVenenosapic.twitter.com/TkzXD3lj4d

— Balanço Geral (@balancogeral) April 7, 2021

Veja desabafo de Jojo Todynho no Instagram:

Jogador de futebol atacado

A denúncia de Jojo Todynho sobre o ex-affair acabou envolvendo Polidoro Júnior, jogador de futebol que ela assumiu no sábado (3) e com quem rompeu na segunda (5). O craque do São Caetano tem sofrido ataques em suas redes sociais pois está sendo confundido com o verdadeiro chantagista.

“Estou sendo atacado por um assunto que não me cabe, eu não ameacei ninguém. Eu tive uma relação com a Jordana que, infelizmente, não deu certo. Mas eu não tenho nada a ver com este assunto. Lamentável”, disse para o ..

O relacionamento relâmpago e a confusão que se armou após uma suposta namorada dele aparecer na imprensa fizeram com que ele se tornasse alvo dos fãs de Jojo. Na quarta-feira, ele publicou uma nota de esclarecimento sobre o escândalo. Leia a íntegra:

“Conheci a Jordana despretensiosamente, me encantei com seu jeito de ser, e entre nós rolou uma química que nos permitiu uma proximidade maior.

Polidoro Júnior e Jojo Todynho: namoro relâmpago

Vivemos momentos incríveis mesmo sem termos ainda firmado um compromisso mais sério. Neste período, cada um seguia sua vida, contudo, nossa identificação continuava presente em nossos sentimentos.

Como também não tínhamos compromisso sério firmado, seguíamos nossa vida com naturalidade e a liberdade que ambos preservavam, momento em que reencontrei uma, até então amiga, e como já havia ocorrido uma outra vez, acabamos ficando, nada além disso.

A Jordana sequer sabia da existência dessa pessoa, o que a exime completamente de ser taxada como alguém que se relaciona com uma pessoa comprometida, pois de forma alguma foi esse o caso.

Dias depois, ainda livres para seguirmos nossas vidas, eu e Jordana nos falamos, e após termos tornado público que estaríamos nos conhecendo melhor, percebemos que poderíamos seguir assumidamente nosso romance, situação que por natureza, exigiria, tanto de mim, quanto dela, abdicar das possibilidades de nos relacionarmos com qualquer outra pessoa a partir daquele momento.

Foi neste ponto que a moça que eu havia ficado, após ver que eu e Jordana havíamos assumido e tornado sério publicamente nosso relacionamento, reclamou algo que não é verdade: ‘ser minha namorada’.

Respeito ambas as mulheres, me coloco aqui para dar o devido esclarecimento.

Não estou falando das profissionais, estou falando de mulheres, e do respeito que tenho por todas do mundo.

Uma pena esse episódio ter se tornado público, são coisas que acontecem ou podem acontecer com qualquer pessoa. O que não pode prevalecer é a mentira e o desejo de outras pessoas à parte deste ocorrido tentarem assassinar nossas reputações.

Meu respeito por elas e peço que as respeitem também. Fim de assunto.”

Confira publicação de Polidoro Júnior:

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia