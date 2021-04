JoJo’s Bizarre Adventure: 6ª parte do anime é anunciada oficialmente

A 6ª parte da série de anime JoJo’s Bizarre Adventure foi anunciada oficialmente. A conta oficial do anime JoJo’s Bizarre Adventure no Twitter anunciou a adaptação da Parte 6: Stone Ocean.

O anúncio apresentou um teaser traçando os descendentes de Joestar, cujas jornadas já foram adaptadas para o anime, e então apresenta o protagonista da sexta parte: Jolyne Cujoh, estrela de Stone Ocean. A aventura seguirá a continuação da Parte 5: Golden Wind, que foi disponibilizado entre outubro de 2018 a julho de 2019.

O popular mangá JoJo’s Bizarre Adventure, de Hirohiko Araki, foi lançado em 1987 e está atualmente em sua oitava parte. Cada parte da série evidencia um membro diferente, chamado “JoJo”, da família Joestar, uma longa linhagem de heróis sobre-humanos destinados a lutar contra o mal. As adaptações da David Production do mangá para o anime aderem a essa mesma estrutura, em que cada temporada aborda uma nova parte do mangá e seu protagonista.

A personagem Jolyne é a única mulher JoJo no anime até o momento. Seu Stand, um poderoso aliado sobrenatural, é Stone Free, um humanóide azulado que pode se decompor em várias cordas para ajudar Jolyne em suas aventuras e batalhas. Juntos, eles devem escapar de uma prisão brutal na costa da Flórida, onde Jolyne foi injustamente presa após ser acusada de assassinato. Para piorar as coisas, Enrico Pucci, o cruel capelão da prisão, traçou um plano para criar uma nova utopia, ameaçando toda a humanidade.

(Fonte: Viz/Divulgaçao)Fonte: Viz/Divulgaçao

Ainda não existe uma data de lançamento definida pela empresa, mas a legião de fãs já começa a ter contato com as novidades que o anime pode trazer.