Jonathan aposta no período de treino para ter Botafogo sólido

O Botafogo foi a única equipe das quatro grandes do Rio que utilizou sua equipe principal desde o início da temporada. Entretanto, embora tenha disputado mais jogos, foi justamente este ponto que pode ter prejudicado mais o trabalho de Marcelo Chamusca.

Com muitos jogos e poucos dias de treino, o treinador teve dificuldades para implantar sua filosofia de jogo. O resultado em campo não veio e com isso também os questionamentos. Fora das semifinais do Carioca e eliminado da Copa do Brasil, a equipe terá cinco semanas para se preparar para a estreia na série B.

Neste período, estará disputando a Taça Rio, com jogos uma vez por semana. Serão de dois a quatro jogos conforme o desempenho em campo. Chamusca, portanto, terá pelo menos cinco semanas livres para dar sua cara ao time.

“Tivemos muitos jogos em pouco tempo de trabalho. Temos que trabalhar, não é momento de falar muito, para evoluir individualmente e também como grupo, para ser uma equipe sólida. Temos um bom tempo para trabalhar, o professor terá as semanas para implementar a filosofia de trabalho”, afirmou o lateral direito Jonathan, em coletiva nesta terça-feira.

O jogador chegou ao Botafogo como um dos reforços para 2021 e assumiu a condição de titular.

“Estou muito feliz aqui no clube. Nossa maior motivação é estar vestindo essa camisa. Fui bem recebido, mas sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. Sou um cara que me cobro bastante individualmente, sei que tenho muito a evoluir ainda, sei que até o fim da temporada vamos dar muita felicidade ao torcedor botafoguense”, projetou.

O Botafogo inicia a disputa da Taça Rio com jogos de ida e volta contra o Nova Iguaçu. O primeiro será no próximo sábado, no Nilton Santos. Nos duelos contra o Nova Iguaçu a vantagem de jogar por dois empates é do time da Baixada, uma vez que fez melhor campanha na fase de classificação. A equipe que avançar fará a final contra o vencedor do confronto entre Vasco e Madureira.