Jorge Jesus diz confiar em Everton e cutuca o futebol brasileiro

Everton Cebolinha chegou ao Benfica nesta temporada a pedido do técnico Jorge Jesus. No entanto, o brasileiro não tem conseguido alcançar o mesmo desempenho que mostra no Grêmio. O Míster pediu paciência com o atacante e cutucou alguns aspectos do futebol brasileiro.

– Eu acredito no Everton tanto hoje como no dia que pedi a sua contratação. O nosso futebol, em termos táticos, é mais detalhista do que no Brasil. Lá é o talento do jogador que resolve. Por isso é que ele, Pedrinho e qualquer atacante brasileiro tem dificuldade na Europa, pois as equipes são mais fortes defensivamente, o que dificulta ações individuais.

> Veja a tabela do Campeonato Português

Na atual temporada, Everton participou de 26 partidas do Campeonato Português, mas foi responsável por anotar apenas quatro gols, embora tenha contribuído com oito assistências, sendo um dos principais jogadores do torneio neste quesito.