Jorge Jesus entra em guerra no Benfica e deixará o clube após a temporada, diz jornalista

Após mais de meio bilhão em investimentos em reforços e resultados frustrantes na Uefa Champions League e na Liga Nos, o Benfica pode dar adeus ao técnico Jorge Jesus ao final da atual temporada. A informação foi trazida pelo jornalista Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo!.

De acordo com o jornalista, uma fonte do estafe do treinador o garantiu que que Jorge Jesus vive uma ‘guerra política’ com o presidente Luis Felipe Vieira, que tinha o próprio Jorge Jesus como ‘sonho de consumo’ para dirigir a equipe na atual temporada.

Recentemente, Jorge Jesus culpou a pandemia pela temporada irregular do Benfica. Durante a entrevista, ele afirmou que o time sentiu muito a falta da torcida nos estádio, algo que, segundo o Mister, prejudicou muito o desempenho em campo

O técnico tem vínculo com o Benfica até junho de 2022, mas os maus resultados da primeira temporada parecem ter colocado a confiança entre as partes por água abaixo. Dez pontos atrás do Sporting, líder da Liga Nos, o Benfica ainda tem chances remotas de ser campeão português.

A equipe de Jorge Jesus ainda pode conquista um título na temporada, uma vez que decide a Taça de Portugal diante do Braga, no dia 23 de maio.