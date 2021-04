Jorge Jesus expõe baixo rendimento de Cebolinha, cogitado no Grêmio: “Não chegou aos patamares que pode jogar”

Depois de fazer um ótimo trabalho como treinador do Flamengo, vencendo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, Jorge Jesus retornou ao Benfica em busca de aumentar sua moral na Europa, algo considerado extremamente importante para o “Mister”.









Até o momento, não conseguiu todo o sucesso que imaginava e lamentou as consequências que o surto de Covid-19 teve nas expectativas do Benfica em sagrar-se campeão nacional. Em entrevista de imprensa, o português falou sobre os rumores de Everton regressar ao Grêmio, algo que vinha sendo falado nos últimos dias.

“Acredito tanto hoje, como acreditei no primeiro dia em que pedi ao presidente do Benfica para contratar o Cebolinha. Acredito no futebol dele, sei que ainda não chegou aos patamares em que pode jogar, e tenho quase a certeza de que, para o ano… Jogamos um futebol com muito mais pormenor tático do que no Brasil, os treinadores portugueses são melhores”, salientou Jesus, que completou:

Cebolinha teve ótima fase no Grêmio – Foto: Pedro H. Tesch/AGIF.



“No Brasil, é o talento e a qualidade do jogador que, muitas vezes, resolve os problemas. Tanto o Pedrinho como qualquer avançado brasileiro que chegue à Europa tem dificuldade, porque, defensivamente, as equipas são muito mais fortes, e isso dificulta as ações individuais desses jogadores. O Everton, no ano que vem, será o Everton em que acredito e que conheci no Brasil“, finalizou, conforme publicou o portal “Desporto ao Minuto”.

Desde que chegou ao Benfica na temporada de 2020/21, o atacante participou de 41 jogos e fez apenas 5 gols, número considerado muito baixo perto de sua melhor temporada no Imoral, ocorrida em 2019, quando fez 20 gols em 51 jogos.