Jorge Jesus rebate Pepe e ironiza zagueiro após ser duramente criticado: ‘Grande moral’

Os tropeços recentes do Sporting reaqueceram a briga pelo título desta temporada do Campeonato Português. Fora de campo, no entanto, o clima entre os líderes está ainda mais elevado.

Após duras críticas feitas Pepe, que detonou a postura de Jorge Jesus em declarações contra Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, o treinador do Benfica voltou a dar sua opinião sobre o lance.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Falo diretamente sobre os meus rivais, como foi o caso do Eustáquio. Não vou falar de outros jogos. Percebo perfeitamente como o Eustáquio chegou tarde à bola. Quem jogou futebol percebe que ele fez aquilo sem intenção de machucar, ao contrário do que vi no momento. Foi a forma como ficou desequilibrado na perna de apoio”, disse o treinador, que ainda ironizou o defensor do Porto.

“Não vou comentar o que o Pepe disse. O Pepe estar comentando uma jogada destas…Grande moral”.

Jorge Jesus durante jogo entre Benfica e Farense, pelo Campeonato Português EFE

Em entrevista ao jornal Novo, Pepe fez duras críticas a Jorge Jesus após as reclamações do técnico em relação a uma dura entrada de Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, em cima do volante Julian Weigl na goleada por 5 a 0 do Benfica.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O lance resultou no cartão vermelho direto ao atleta.

A pergunta foi a respeito das constantes reclamações dos rivais sobre os pênaltis assinalados a favor do Porto, e Pepe acabou virando as armas para Jorge Jesus em tom de desabafo.

“[Sobre as críticas aos pênaltis a favor do Porto] É triste. Sabemos que isso vem do Sul, vem de baixo, vem de onde vem, sabemos disso e visa condicionar um árbitro, todo o trabalho de uma equipe de arbitragem. Acho que quando condicionam desta maneira é complicado. No domingo, mesmo após uma entrada do Eustáquio sobre um jogador do Benfica, ver um treinador falar daquela maneira… senti-me envergonhado por um treinador falar daquela maneira”.

play 2:29 Para o comentarista do BB Debate, o Rubro-Negro fez muito pouco na principal competição da América do Sul: ‘Se o Flamengo mudar a história a partir de agora, eu mudo o meu discurso’

“[Está se referindo ao Jorge Jesus?] Sim, estou. Porque é que ele não falou quando os jogadores dele pisaram o Corona? Quando jogamos contra ele vínhamos de um jogo de 120 minutos e disseram: ‘É este Benfica que queremos, agressividade, agressividade’. E o próprio treinador que fala de agressividade vem agora falar do Eustáquio… um lance em que tentou jogar a bola, infelizmente atingiu o jogador do Benfica. Nós, jogadores, não temos maldade, não queremos lesionar outro companheiro de profissão. Acho que foram declarações lamentáveis de uma pessoa que sabe e percebe de futebol e depois tem este tipo de comentários”.

Time de Pepe, o Porto ocupa a segunda colocação da Liga Portuguesa, com 60 pontos, seis a menos do que o líder Sporting. O Benfica vem logo no encalço, em terceiro, com 57 pontos ganhos. Ainda restam oito rodadas até o final da competição.