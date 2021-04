Jorge Jesus rememora torcida do Flamengo e lamenta falta de público nos estádios

Ao analisar a vitória de 2 a 1 sobre o Santa Clara pelo Campeonato Português, o técnico Jorge Jesus relembrou a torcida do Flamengo. O treinador comparou o impacto da Nação ao de torcidas de grandes clubes europeus, como Barcelona e Real Madrid.

Na partida, o time benfiquista ganhou e se manteve vivo na luta por uma vaga na próxima Champions League, mas o futebol apresentado não foi o desejado. Assim, JJ apelou para a falta de público nos estádios e citou a torcida rubro-negra.

“Real Madrid, Barcelona, Flamengo, Benfica e outras equipes que têm torcidas muito grandes, são clubes de massa, sofrem com este tipo de problema. Mas é um fenômeno mundial e não temos muito a fazer”, disse ele.

“Esses clubes estão acostumados a jogar para mais se sessenta mil pessoas pressionando, mas agora não têm mais isso”, completou o comandante.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em 2019 com a missão de recolocar a equipe no caminho dos títulos E conseguiu com maestria. Com pouco mais de um ano de clube, conquistou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Além disso, foi vice-campeão mundial, perdendo a final para o Liverpool.