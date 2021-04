jornais “ensinam” como viver com R$ 150 por mês e geram debate

O Governo Federal já começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial. De acordo com o próprio Palácio do Planalto, os valores desse novo Auxílio variam entre R$ 150 e R$ 375. E são esses valores que estão recebendo muitas críticas nas redes sociais.

Por causa desses valores, muitos veículos de imprensa estão produzindo matérias que “ensinam” como é possível viver com essa quantia mensalmente. Em alguns casos, os nutricionistas estão criando até cardápios para que as pessoas consigam viver com R$ 5 por dia.

Nas redes sociais, isso está virando um tema de debate. Muita gente critica esse ato de parte da imprensa por considerar que isso seria uma espécie de conformismo. Essas pessoas acreditam que não adianta ensinar a viver com R$ 150 por mês, porque seria impossível viver com apenas esse dinheiro.

“É um absurdo que essas emissoras criem a ideia de que é possível viver com esse dinheiro. Quem vai ao supermercado hoje em dia entende que isso não dá para nada. Nós temos que cobrar do Governo e não aprender a viver com o que eles nos dão”, disse um internauta no Twitter.

Por outro lado, muita gente não viu problema e argumentou que isso é uma questão de liberdade de imprensa. “Todos nós sabemos que esse dinheiro não vai subir. Além disso, todos nós sabemos que as pessoas terão que viver mesmo com esse valor. Então é melhor aprender logo”, disse outro internauta.

Debate sobre Auxílio

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) esse dinheiro não é suficiente para viver mesmo. Associações com ligação com as questões de alimentação dizem que viver com isso no Brasil hoje significa dizer que essas pessoas estão em condição de insegurança alimentar.

Pesquisas recentes mostram que boa parte dos brasileiros vivem nessa situação. Isso significa dizer portanto que essas pessoas por vezes não têm o que comer ou pelo menos estão tendo que comer menos ou em qualidade menor. Isso tende a ser extremamente perigoso.

Nas principais capitais do país, o valor do Auxílio Emergencial é bem menor do que a média dos valores de uma cesta básica para quatro pessoas. Em alguns casos, como em São Paulo e no Rio de Janeiro, esse valor costuma passar dos R$ 600 com certa frequência.

Cobertura da mídia

Mas é fato também que a mesma mídia também é alvo de críticas do próprio Presidente da República, Jair Bolsonaro. Recentemente, um dos seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro, disse que a mídia estaria criticando demais o pai dele sobre a questão do Auxílio Emergencial.

Membros do próprio Governo Federal estão dizendo que é de fato impossível viver com esse dinheiro atualmente. Seja como for, o próprio Bolsonaro disse que esse é o valor máximo que eles estão podendo pagar neste momento de tentativa de recuperação econômica.

Há algumas semanas, aliás, ele chegou a dizer que as pessoas deveriam usar esse dinheiro como um complemento de renda e não como uma renda completa. Críticos dizem que essa é uma ideia errada já que o Auxílio vai justamente para pessoas que estão sem nenhuma renda neste momento.