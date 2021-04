jornal aponta sete estrelas e uma surpresa como alternativas a Haaland

Já não é segredo para ninguém que o Barcelona negocia com o estafe do atacante Erling Haaland para ter o centroavante na próxima temporada. No entanto, como certamente haverá um leilão bilionário pelo norueguês do Borussia Dortmund, o jornal Mundo Deportivo sugeriu neste sábado algumas alternativas que podem sair mais em conta para os blaugranas.

Entre os nomes especulados, aparecem várias estrelas, que sairiam caras, mas com valores menores do que os que provavelmente envolverão a contratação de Haaland.

Veja as opções listas e o que o jornal disse sobre cada uma:

Romelu Lukaku (Inter de Milão)

“O atleta da seleção da Bélgica tem 27 anos e encanta o técnico Ronald Koeman por sua capacidade goleadora, potência e envergadura. Esses fatores tornariam possível que Lukaku “segurasse” vários zagueiros e ajudasse Messe a ter menos pressão de marcação – partindo da suposição de que o argentino seguirá no Camp Nou. A Inter de Milão tem problemas econômicos na Itália, e a a imprensa local diz que ele poderia ser negociado por 120 milhões de euros”

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

“A crise econômica da Inter também poderia facilitar a saída do argentino, que joga pela seleção de seu país e tem 23 anos. O Barça já tentou contratá-lo na temporada passada, mas a crise provocada pela pandemia de COVID-19 paralisou tudo. Lautaro é um jogador que agrada muito a Ramon Planes, braço direito do presidente Joan Laporta. A Inter tenta renovar seu contrato, mas ainda não conseguiu. Ele pode jogar como 9, mas, ao contrário de Lukaku, também gosta de atuar pelo lado. Tem a finalização precisa como grande qualidade. E, além de tudo, é grande amigo de Messi”

Harry Kane (Tottenham)

“O matador da seleção da Inglaterra tem 27 anos e crê que já chegou a hora de sair do Tottenham para buscar títulos na carreira. No entanto, os Spurs não querem vendê-lo. Caso se vejam obrigados a negociar, porém, já está claro que não cederão o artilheiro a outro clube inglês. Kane é um goleador completo, e agora quer colocar alguns troféus em sua coleção em um grande clube”

Lukaku comemora após marcar para a Bélgica sobre a República Tcheca EFE

Alexander Isak (Real Sociedad)

“Outro camisa 9, este com mais conhecimento de LaLiga, é o jogador da seleção da Suécia, que tem apenas 21 anos e defende a Real Sociedad. A velocidade é sua grande qualidade, mas sua inconsistência ainda o atrapalha. Vale lembrar que o Barcelona já teve interesse em sua contratação antes de acertar a chegada de Braithwaite”

Paulo Dybala (Juventus)

“O argentino é menos ‘atacante puro’ do que os outros nomes, já que também atua como meia. O jogador da seleção da Argentina tem 27 anos e parece estar estancado na Juventus, a um ano do fim de seu contrato. Ele quer ir embora, ainda mais depois que virou o centro de uma polêmica após participar de uma festa proibida com Arthur e McKennie, sendo inclusive multado pela diretoria. O Barça gosta do jogador, mas sabe que ele atuaria como meia, e não como falso 9”

Sergio Agüero (Manchester City) e Memphis Depay (Lyon)

“Ambos têm contratos que acabam em 30 de junho. O argentino, de 32 anos, já até anunciou seu adeus ao Manchester City. Em seu melhor nível, seria um reforço de peso, mas ainda há dúvidas que ele voltará a ser o mesmo de antes. Já o holandês do Lyon, de 27 anos, é um desejo pessoal de Ronald Koeman e já teve chances de chegar em agosto de 2020 e janeiro de 2021. Quem sabe na 3ª tentativa…”





Darwin Núñez (Benfica)

“Um nome ‘diferente’ dos especulados seria o do uruguaio de 21 anos do Benfica. O Barcelona já o queria no ano passsado, quando ele se destacou na 2ª divisão espanhola com 16 gols pelo Almería. No entanto, os portugueses apostaram muito forte por ele no verão, e o contrataram por 24 milhões de euros. Na equipe lusa, fez 12 gols: 4 no Português, 3 na Copa e 5 na Europa League“