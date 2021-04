jornal argentino diz que equipe argentina fez jogo de ‘luzes e sombras’ e empate teve ‘sabor amargo’

Um dos candidatos novamente ao título da Conmebol Libertadores, o River Plate fez sua estreia nesta quinta (22). Os argentinos até saíram na frente, com gol de pênalti de Montiel, mas, com ritmo abaixo do que costumam ter, sofreram o empate do Fluminense. Fred marcou.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Os altos e baixos da equipe de Marcelo Gallardo foram o ponto chave da análise do jornal argentino Olé. O periódico destacou o domínio do Millonario na partida, mas, sem transformar as chances em gol, sofreu o golpe do Tricolor Carioca.

O gol argentino saiu aos 13 minutos. Após pênalti de Marcos Felipe em Borré, Montiel deslocou o goleiro tricolor e abriu o placar. Depois disso, o River soube controlar as ações da partida, mas não convertia em gol.

“O River manejava a bola à vontade contra o Fluminense, no Maracanã, mas faltou profundidade para aumentar a diferença. Sentia-se confortável em monopolizar a bola, mas essa superioridade no jogo não se traduziu no placar, vencendo por apenas 1 a 0. E acabaria se arrependendo”, escreveu o jornal.

Na segunda etapa, a entrada de Cazares mudou o panorama. O Olé ressaltou que o equatoriano entrou ‘plugado’ e cambiou a história do confronto, no que foi apontado como o primeiro River no segundo tempo. Aos 20, o meia achou linda bola de três dedos para frente, que bateu de esquerda e empatou.

“Assim, a equipe de Gallardo, que parecia ter tudo sob controle, cedeu dois pontos na estreia nesta edição da Copa Libertadores. Um empate com um sabor amargo”, finalizou o Olé.



1 Relacionado

Com o empate, as duas equipes somaram um ponto. Na próxima rodada, o Fluminense vai até a Colômbia enfrentar o Santa Fe, na quarta (28), às 21h.

Já o River Plate fará sua primeira partida em casa. Também na quarta, os comandados por Marcelo Gallardo encaram o Junior Barranquilla, às 21h, no Monumental de Núñez.