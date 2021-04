Jornal argentino fala em ‘Palmeiras à deriva’ após derrota em clássico e lista fracassos após título ‘agônico’ da Libertadores

Mesmo sendo o atual campeão paulista, da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, o Palmeiras não vive um bom momento e entrou em uma espécie de ‘espiral de azar’.

Só nesta semana, o Verdão ficou com o vice da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder para o São Paulo de Hernán Crespo, em casa, por 1 a 0. A somatória de maus resultados fez o diário argentino Olé dizer que o ‘Palmeiras está à deriva’.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“O Palmeiras, que conquistou a última edição da Libertadores, caiu no desastre: desde aquela vitória agonizante sobre o Santos, ele não para de dar más notícias. Perdeu nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes em fevereiro, enquanto na última semana viu a Supercopa do Brasil (nos pênaltis com o Flamengo) e a Recopa Sul-Americana (nos pênaltis com Defesa y Justiça, último time do Crespo)”, disse o Olé.

É válido ressaltar que entre a eliminação no Mundial de Clubes e a perda recente de duas finais, o Palmeiras bateu o Grêmio nas finais da Copa do Brasil e ficou com o tetracampeonato do torneio.

O Olé apontou ainda que o Palmeiras deve ter vida dura pela frente na Libertadores 2021 por conta do grupo complicado que terá de encarar. Além do Universitario, do Peru, o Defensa y Justicia e o Independiente Del Valle, que eliminou o Grêmio na segunda fase, enfrentarão o Palmeiras.

A estreia do Verdão no torneio continental acontece na próxima quarta-feira (21), diante do Universitario, em Lima, no Peru.