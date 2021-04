Jornal critica estrela do Manchester City em ‘noite para esquecer’ contra o Chelsea: ‘Caiu em desgraça’

O Chelsea está mais uma vez na grande final da Copa da Inglaterra. A equipe de Londres fez 1 a 0 no Manchester City graças a um gol de Ziyech e tem a chance de erguer o troféu mais tradicional da Inglaterra mais uma vez em sua história.

Melhor time da Inglaterra ao longo da temporada e já virtual campeão da Premier League, o Manchester City não teve brilho neste sábado, ficando aquém do esperado.

