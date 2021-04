jornal detalha como torneio ruiu

Da ideia de um inovador torneio à debandada dos clubes. Na última semana, o futebol europeu – e mundial – foi tomado pela notícia da criação de uma competição que reuniria os maiores clubes do futebol europeu: a Superliga.

No último domingo (18), de forma simultânea, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Milan e Juventus divulgaram em seus sites oficiais um comunicado da criação do torneio. Mas, minutos depois do anúncio, o mundo se voltou contra. E o New York Times detalhou os bastidores do ‘céu ao inferno’.

Encontro e informações vazadas

De acordo com o tradicional veículo norte-americano, na última quinta-feira (15), três dias antes do anúncio oficial por parte dos clubes, tudo já estava previamente acordado.

Em um encontro entre Javier Tebas, presidente da Federação Espanhola de Futebol, e Joan Laporta, novo presidente do Barcelona, a bomba, que explodiria mais à frente, teve o pavio aceso.

Tebas havia marcado o encontro para parabenizar o novo mandatário catalão, mas ouviu de sua boca que o Barcelona já estava fechado com outros 11 clubes para ser fundador de um novo torneio europeu independente.

Segundo NY Times, minutos após o encerramento do encontro, Tebas ligou para outras federações, clubes e Alexsander Ceferin, presidente da Uefa, entidade mais prejudicada com a criação da liga.

Golpe a Ceferin

Com a dura notícia recebida, o esloveno de 53 anos ligou imediatamente a Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da associação europeia de clubes, para entender o que estava acontecendo. Vale lembrar que alguns dias antes, o mandatário da Velha Senhora havia lhe garantido que a criação de um novo torneio separatista era apenas um boato e apoiava o novo formato da Champions League.

Alexsander Ceferin, presidente da Uefa, à esquerda, e Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da associação europeia de clubes, à direita Getty Images

Os dois tem uma relação que vai além da esfera futebolística. Ceferin é padrinho do filho mais velho de Agnelli. O NY Times deu os pormenores da ligação. Em um primeiro momento, o italiano não atendeu a ligação do presidente da Uefa.

Na sequência, Ceferin mandou uma mensagem à mulher de Agnelli. Exatamente três horas depois, o presidente da Juve retorna. Os dois dialogam Ceferin redige um comunicado, afirmando que deve ser emitido para dar fim aos boatos. Em um vai e vem de ligações, Agnelli teria afirmado que precisava de mais 30 minutos. E desligou o telefone para não mais retornar.

Na sequência, Ceferin recebeu ligações de um clubes inglês e de um espanhol. Foi aí que o esloveno se deu fala que era bem mais sério do que aparentava.

Revolta, repressão e fim

Clubes e jogadores, fossem dos fundadores ou não, começaram a se manifestar. De forma uníssona e veemente, se mostravam contra a criação do novo e ganacioso torneio.

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, dois dos principais clubes do futebol europeu, receberam convites e recusaram. Além disso, passaram informações às federações da Espanha, Inglaterra, Itália e à Uefa.





O NY Times fala que os clubes criadores da Superliga eram chamados de ‘Os Doze Sujos’ pela Uefa. Dentro da cúpula, as relações não eram de igualdade. De acordo com o veículo, dirigentes de Chelsea e Manchester City só souberam na sexta-feira (16) do plano e não tinham mais que um dia para se posicionarem, sendo pressionados por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Andrea Agnelli.

O jornal norte-americano afirmou que alguns dos executivos do mais alto escalão dos clubes ficaram de fora das negociações. ““Era uma questão resolvida entre proprietários e donos”, disse um deles.

Kalvin Phillips vestindo uma das camisas em protesto à criação da Superliga Getty Images

Sem uma clara estratégia de comunicação para persuadir e atrair clubes e torcedores, a Superliga viu seu projeto começar a ruir minutos depois do anúnico oficial, no domingo.

Os clubes ingleses foram os primeiros a emitirem comunicados desistindo do torneio, com o Manchester City encabeçando a lista. Depois, foi a vez da Inter de Milão. Mesmo assim, os 12 dissidentes compraram uma briga com Uefa e Fifa que abalaram o futebol europeu – e até mundial.