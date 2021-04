Jornal diz quais são os dois jeitos de Neymar voltar ao Barcelona e dá até opções de troca com o PSG

Enquanto ainda não renovou oficialmente o seu contrato, que se encerra no meio de 2022, com o Paris Saint-Germain, Neymar é especulado, assim como outros anos, no Barcelona. E o jornal catalão “Sport” dá até duas opções para um eventual retorno.

Segundo o jornal, a primeira opção poderia ser uma troca, já que o Barcelona não estaria disposto a gastar os cerca de 150 milhões de euros que o PSG pediria por um jogador em último ano de contrato. E dois nomes são colocados pelo “Sport”: Griezmann e Dembelé.

A outra opção seria o Barcelona esperar um ano, até o contrato de Neymar com o PSG vencer em junho de 2022, e então repatriar o brasileiro de graça.

Opção secundária

Neymar, por quem em 2019 os jogadores de peso do Barça disseram ao então presidente Josep María Bartomeu que aceitariam até diminuir seus ganhos para tornar possível o retorno do colega, não é agora um objetivo prioritário do ponto de vista futebolístico.

Tanto Laporta quanto os responsáveis esportivos do clube catalão colocam Erling Haaland, do Borussia Dortmund, como o primeiro e máximo objetivo no mercado e inclusive já começaram os primeiros contatos diretos com seu pai e empresário, Mino Raiola.

Se a contratação do norueguês não puder acontecer, a opção de Neymar aumentaria a responsabilidade do Barça atendendo algo que Messi nunca escondeu, que acha seu ex-companheiro um jogador de primeira linha.