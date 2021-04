Jornal espanhol diz que Neymar ‘se perdeu’ e ‘ficou correndo atrás da própria sombra’ em derrota para o City

O jornal espanhol As foi duro com o atacante Neymar por sua atuação na derrota por 2 a 1 do PSG para o Manchester City, nesta quarta-feira, pela semifinal da Champions.

De acordo com o diário, o brasileiro gerou enorme expectativa devido ao “recital” que deu contra o Bayern de Munique, nas quartas-de-final, mas acabou decepcionando nesta 1ª semi.

“Neymar foi do recital a ficar correndo atrás de sua própria sombra. O brasileiro se exibiu no 1º tempo, mas depois se perdendo na 2ª etapa frente ao domínio do City. Acabou desequilibrado. E a ida à final da Champions agora ficou difícil”, escreveu.

“Neymar, em uma fase estelar na Champions, chegava pronto para outra noite dessas em que é difícil não imaginá-lo com a Bola de Ouro nas mãos. Mas Guardiola manteve a calma, aguentou e ‘recuperou’ o mando da partida no arranque do 2º tempo. Aí ele acabou definitivamente com Ney, que acabou frustrado e ao limite de suas forças”, definiu.

Com o resultado desta quarta, o Manchester City depende apenas de um empate no duelo de volta, na próxima terça, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, para ir à sua 1ª final de Liga dos Campeões na história.

Neymar observa De Bruyne durante jogo entre PSG e Manchester City EFE

Uma derrota por 1 a 0 também serve, além de um triunfo por qualquer placar.

O PSG, por sua vez, precisará buscar um triunfo por dois tentos de vantagem na Inglaterra se quiser ir à sua 2ª decisão consecutiva no torneio.

Os franceses também avançam se ganharem por um gol de diferença, desde que marquem pelo menos três vezes em Manchester.

Caso o Paris consiga devolver o 2 a 1, a partida vai para a prorrogação. Permanecendo o empate, a vaga na final será decidida nos pênaltis.