Jornal espanhol não perdoa e ‘detona’ Neymar após vitória do PSG contra Bayern: “Igual aos docinhos de Natal”

As competições europeias conseguiram se reestabelecer após o surto do Coronavírus que prejudicou o mundo inteiro. A maioria das ligas nacionais já estão caminhando para suas últimas rodadas e perto de conhecer seus respectivos campeões. No caso da Champions League, a fase de quarta de final foi iniciada nesta semana.









Um dos confrontos mais esperados da Champions aconteceu nesta quarta-feira (07), entre Bayern de Munique e Paris Saint Germain. Sem Robert Lewandowski, sua principal arma ofensiva e que sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito, os alemães ainda sim eram considerados os favoritos para levarem a vantagem para o jogo de ida.

Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images



Porém, o PSG surpreendeu e logo aos 3 minutos do confronto abriu o placar com Mbappé, que recebeu passe de Neymar. O camisa 10 ainda serviu o zagueiro Marquinhos, que marcou o segundo. O Bayern descontou com Choupo Moting e empatou com Thomas Müller, mas viu os franceses fazerem o terceiro, novamente com Mbappé.

Apesar do bom desempenho e as duas assistências, Neymar foi durante criticado pelo jornal Marca, da Espanha. Na visão do diário espanhol, o brasileiro é irregular e “melhor do mundo uma semana por ano”, inclusive questionando se vale a pena ter o astro no elenco.

Neymar não fez gol hoje, mas jogou demais!! — ig: @vitormbrc (@DrPepe1998)

April 7, 2021





“Seu problema, porém, é que ele é igual aos docinhos de Natal que a vovó faz: são deliciosos, mas ela só faz uma semana por ano…”, ironizou. Vale ressaltar que a imprensa espanhola, em especial a de Madri, “persegue” Neymar desde os tempos de Barcelona. O brasileiro nunca foi aclamado e sempre visto como um risco para o clube que o tem em seu plantel.