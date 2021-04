jornal faz lista de ‘esquecidos’ com moeda de troca de brasileiro a ex-Palmeiras

Em momento decisivo na temporada, o Barcelona pode assumir a liderança de LaLiga na próxima quinta-feira (29), caso vença a partida atrasada contra o Granada. E a crescente culé vem muito pelo fator do trabalho de Ronald Koeman ter se encontrado no 352.

Mas, diante de algumas escolhas para o Barcelona entrar nos trilhos, outras fizeram com que o holandês preterisse algumas peças. Por isso, o jornal As listou algumas delas que foram ‘esquecidas’ pelo treinador.

São eles: Riqui Puig, Umtiti, Pjanic, Braithwaite e Junior Firpo. Houve também uma menção especial a Matheus Fernandes, revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Palmeiras.

O primeiro não é titular nas últimas 14 partidas e só teve 17 minutos nos últimos 12 jogos. Muito por conta da formação encontrada por Koeman, que tem Busquets, De Jong e Pedri como pilares.

Recuperado de lesão no joelho, Umtiti tem tido cada vez menos oportunidades com Koeman. São apenas 15 minutos nos últimos oito jogos. Piqué é quase ‘intocável’, enquanto Mingueza ultrapassou o francês.

Para Pjanic, que chegou após troca do Barcelona com a Juventus por Arthur, tem sido ‘perseguido’ pelo número 11. Não é titular nos últimos 11 jogos, onde só jogou 11 minutos no total. Acaba sendo preterido pela trinca formada por Busquets, Pedri e De Jong.

Braithwaite e Firpo têm situações diferentes dos demais companheiros sem espaço. Os dois chegam a ter minutos em campo, mas poucos como titulares. Enquanto o dinamarquês acumula nove partidas sem titularidade, o espanhol está há 14 sem começar entre os 11.

O atacante, no entanto, teve 128 minutos nos últimos 11 jogos. Mesmo assim, não consegue aproveitar a oportunidade para embaralhar as ideias de Koeman. Já o lateral-esquerdo jamais conseguiu se firmar na posição do Barcelona, que tem Alba como imprescindível.

Menção especial a brasileiro

Se os jogadores citados foram de mais a menos e se tornaram preteridos no Barcelona, Matheus Fernandes é um caso à parte. Por isso, o jornal As cita o brasileiro à parte.

Isso porque o volante revelado pelo Botafogo em 2017 jamais chegou a ter oportunidades muitas com Ronald Koeman. A única foi em Kiev, contra o Dinamo, pela fase de grupos da Champions, quando jogou por 17 minutos.





Aos 22 anos, Matheus Fernandes chegou ao clube do Camp Nou em 2019 e logo foi emprestado ao Real Valladolid. Por lá, apenas três jogos até retornar ao Barça.