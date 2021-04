Jornal lista as ‘três opções top’ que Messi tem para o futuro; veja os trunfos de cada candidato

Com menos de três meses restando em seu contrato com o Barcelona, Lionel Messi chega cada vez mais perto de, aos 34 anos, decidir seu futuro no futebol. E o jornal catalão “Mundo Deportivo” listou as três principais opções do camisa 10 argentino.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Outrora quase certa, uma saída agora, segundo o jornal, não é absoluta. A eleição de Juan Laporta pode ter mudado o panorama. E o novo presidente do Barcelona terá a chance de convencer Messi a ficar. Mas o argentino já deixou claro que quer reforços e um projeto de curto prazo, já que não tem mais muito tempo no auge.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O jornal lista que Messi aceitaria até diminuir o seu salário em uma eventual renovação em prol do projeto esportivo do Barcelona.

As outras duas opções citadas pelo jornal não são estranhas.

Uma delas é o Paris Saint-Germain. O clube francês tem diversos atrativos para Messi: dinheiro, craques de nível top mundial (Neymar e Mbappé) e até seus compatriotas Di María, Paredes e o técnico Mauricio Pochettino. O PSG hoje é um time grande e atual vice-campeão da Europa, fora que a Ligue 1 em teoria é mais fraca que LaLiga, então o astro não se gastaria tanto domesticamente.

A outra é o Manchester City. Joga na maior e mais midiática liga do planeta certamente mexeria com Messi. Fora que o City tem Pep Guardiola, o treinador com o qual Messi virou fenômeno de vez. E além disso o clube inglês é também um dos mais ricos e de elenco mais recheado do mundo.