Jornal não desanima com preço gigantesco e vê chance de Lukaku no Barcelona: ‘Mais barato que Haaland’

A Inter de Milão está disposta a negociar o atacante Romelu Lukaku na próxima janela de transferências. O time italiano exige 120 milhões de euros (R$ 802 milhões). O valor ajudaria o clube a amenizar o déficit no próximo balanço econômico. A informação é do jornal Corriere dello Sport.

E o jornal “Mundo Deportivo”, da Catalunha, vê o lado positivo dessa pedida da Intery, mesmo com o valor sendo alto.

“Seu nome tem estado na mesa do clube catalão e agrada o treinador Ronald Koeman, que já o teve no Everton. Além disso, o preço dado pelo time italiano de 120 milhões de euros, ainda que muito alto para o Barça, é mais barato do que o norueguês do Borussia Dortmund”, diz o jornalista Ferran Martinez.

O Mundo Deportivo adiciona ainda que é desejo da própria Inter vender o atacante belga.

Manchester City e Barcelona têm interesse no jogador de 27 anos. Os Citizens buscam um nome de peso para o ataque depois da saída confirmada de Aguero ao término da atual temporada. Lukaku agrada Koeman e também é visto como opção para o clube catalão.

O centroavante tem contrato com a Inter até 30 de junho de 2014. Lukaku é vice-artilheiro do Campeonato Italiano, com 19 gols, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, com 23. O belga é ainda o jogador que mais deu assistências para gols na competição, com 8.

A Inter lidera o campeonato com 65 pontos, 6 a mais que o vice-colocado Milan. Seu próximo compromisso é neste sábado (3) contra o Bologna pela 29ª rodada.