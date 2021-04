Jornal ‘Olé’ brinca com Fluminense e faz trocadilho para exaltar goleada do River Plate na Argentina

O jornal ‘Olé’, da Argentina, estampou em sua capa no site um trocadilho com o Fluminense para exaltar a grande vitória do River Plate, por 5 a 0 sobre o Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino. O título ‘River te Fulminense’ serve como uma espécie de esquenta para o duelo entre as duas equipes pela Libertadores, na próxima quinta-feira.

+ Confira os confrontos da Libertadores da América

Após a vitória, Borré, que marcou dois dos cinco gols, destacou como é importante para a confiança na estreia da competição continental.

– Foi fundamental vencer hoje para nos acomodarmos acima na tabela. Sabemos que o grupo é apertado, mas pensamos em nós mesmos, no nosso jogo, tentando manter a nossa identidade, o nosso futebol. Tendo esses ideais, vamos conseguindo os êxitos que queremos. Chegamos mais tranquilos a Libertadores – disse em entrevista a TNT Sports argentina.

Completam o grupo de Fluminense e River Plate (ARG), Independiente Santa Fe (COL) e Junior Barranquilla (COL), que garantiu a última vaga depois de eliminar o Bolívar (BOL) na última quinta-feira.

A estreia será contra o time mais complicado da chave, o River. Semifinalista nas últimas quatro edições, a equipe é tetracampeã do torneio e novamente um dos favoritos ao título.

Reprodução da capa do Olé, após massacre do River Plate (Foto: Reprodução/ site Olé)

Há oito anos longe do torneio, o Fluminense contratou um pacotão de reforços visando melhorar o grupo para a competição. Um dos desafios desta fase de grupos será a altitude para o duelo com o Santa Fe, já que Bogotá está a 2.640 metros acima do nível do mar. A equipe nem mandará a partida em seu estádio, o El Campín, que estará entregue à Conmebol para os preparativos da Copa América.